In una settimana che ha disegnato due punti interrogativi sulla lista elvetica per Euro 2024 (Denis Zakaria e Fabian Schaer), non poteva mancare una piccola, grande consolazione finale.

Xherdan Shaqiri ha infatti smaltito l’infortunio rimediato due settimane fa contro Salt Lake City, riassaggiando il campo (seppur per soli 25’) in occasione di Chicago Fire-New England Revolution, match terminato sull'1-0 ospite.

