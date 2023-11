Fiorentina – Juventus 0:1 Serie A, 11° turno, stagione 23/24 05.11.2023

C'è una grande squadra lanciata nella corsa scudetto che ha quasi fatto il vuoto dietro, se non fosse per una Juventus che tiene il passo battendo la Fiorentina al Franchi e si propone con forza per un derby d'Italia lungo un campionato.

Hai fretta? blue News riassume per te La Juventus vince al Franchi di Firenze mantenendosi, da sola, nella scia dell'Inter.

Nerazzurri vincenti sabato, sull'ostico campo di Bergamo.

L'undicesima giornata saluta anche le vittorie di Napoli e Roma, e del sempre più sorprendente Bologna.

Cadono Milan e Lazio. Mostra di più

L'Inter vola, secondo pronostico: alla qualità della rosa si aggiunge la determinazione e la consapevolezza che potrà essere l'anno giusto con un super Lautaro che ha fatto il doppio dei gol di chi l'insegue nella classifica marcatori.

Atalanta – Inter 1-2 Serie A, 11ème journée, Saison 23/24 04.11.2023

Fiorentina-Juventus 0:1

I bianconeri evitano le insidie viola tenendo ancora una volta la porta blindata e capitalizzando al massimo la rete di Miretti nel primo tempo. La Fiorentina non si esime dal reagire, crea un'enorme mole di gioco – 25 tiri contro i 4 totali dei bianconeri – ma Szczesny è sempre al posto giusto per sventare ogni pericolo e la difesa è un muro così la squadra di Italiano perde la terza partita di fila, dopo il derby con l'Empoli e la sfida con la Lazio.

Roma-Lecce 2:1

I giallorossi fanno una rimonta batticuore all'Olimpico, ribaltando nel recupero la gara col Lecce che sembrava stregata. Rientra Dybala ma il rigore all'inizio non lo tira lui ma Lukaku, che se lo fa parare da Falcone. E' il primo errore in Italia dopo 21 centri.

Roma – Lecce 2-1 Serie A, 11ème journée, Saison 23/24 05.11.2023

La Roma attacca ma pian piano perde mordente e il Lecce in contropiede passa con Almqvist e sfiora il raddoppio. Mourinho entrare così Azmoun che pareggia e poi ci pensa Lukaku, a gonfiare la rete salentina e fissare una vittoria molto pesante.

Il Lecce mostra la sue qualità, ma alla fine soccombe uscendo dal campo a testa alta.

Milan-Udinese 0:1

Il Milan, ora a -6 dalla vetta, si lecce le ferite dopo il flop con l'Udinese, la bocciatura di gran parte del mercato e deve fare mea culpa perchè il vice di Giroud l'aveva in casa e l'ha di nuovo mandato a farsi le ossa.

Verona-Monza 1:3

Lorenzo Colombo continua a crescere e lo conferma con la doppietta che consente al Monza di stendere il Verona, squadra che era in testa dopo due giornate e ora è terzultimo. Scaligeri in crisi dopo un inizio sfolgorante, e ora Baroni rischia l'esonero.

Cagliari-Genoa 2:1

Il Cagliari invece, rigenerato da Ranieri, vince la battaglia col Genoa. I sardi hanno infatti raddrizzato la stagione in otto giorni aggiungendo l'altra rimonta in Coppa Italia, ai supplementari, con l'Udinese e il successo di misura ma meritato col Genoa, avversario diretto per la salvezza.

Il Genoa cede dopo avere pareggiato con una bella girata del solito Gudmundsson, ma i liguri devono accontentarsi di una buona prestazione e di una classifica per ora accettabile.