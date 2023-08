Ora è ufficiale: Yan Sommer è il portiere dell'Inter

Yann Sommer Imago

Il portiere elvetico ha lasciato il Bayern Monaco e si è legato ai nerazzurri.

Ora è finalmente ufficiale: Yann Sommer sarà il nuovo estremo difensore dell'Inter.

Dopo una lunga trattativa che era iniziata ormai lo scorso mese, quando i nerazzurri si erano separati da Onana, la società di Milano è riuscita a trovare un accordo con il Bayern per portare a San Siro il portiere svizzero con un conguaglio da circa 6 milioni di euro.

Cresciuto calcisticamente in Super League con Basilea e GC, esploso in Germania con il Borussia Moenchengladbach, il portiere rossocrociato approda ora in Serie A.

Da gennaio valido sostituto di Neuer a Monaco, con il rientro del tedesco Sommer avrebbe però inevitabilmente trovato meno spazio da titolare.

