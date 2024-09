Svizzera KEY

Alla Svizzera non sono bastati 70' con l'uomo in più per ottenere la prima vittoria in questa Nations League.

Swisstxt

Sotto la pioggia battente dello Stade de Genève i rossocrociati sono stati battuti dalla Spagna per 4-1.

I rossocrociati – con Zakaria e Wuethrich per gli squalificati Xhaka e Elvedi – Nel mezzo un gol annullato a Omeragic (sostituto dell'infortunato Widmer) per fallo di mano di Freuler.

Al 20' l'episodio che ha cambiato il match: Le Normand ha steso Embolo lanciato a rete ed è stato espulso. Gli elvetici hanno trovato il 2-1 prima della pausa con Amdouni, che prima aveva pure colpito una traversa. La ripresa si è aperta con un altro gol annullato alla Nati, prima che gli spagnoli dilagassero nel finale.

Dopo due partite restano dunque zero punti e tanti dubbi a Yakin, a partire da una difesa che ha fatto acqua. Dopo le due reti subite giovedì contro la Danimarca, sono arrivate infatti le quattro segnate dalla Spagna.

La situazione nel gruppo A4

Dopo il successo sulla Svizzera la Danimarca ha sconfitto per 2-0 anche la Serbia prendendosi la testa del gruppo A4 di Nations League.

Swisstxt