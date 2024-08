Matteo Tosetti Imago

Dopo il mancato rinnovo di contratto con il Bellinzona, Matteo Tosetti ha avuto bisogno di qualche settimana per valutare quale fosse la scelta migliore per il suo futuro.

La decisione è ora arrivata e il 32enne ha lasciato il calcio professionistico per tornare a giocare nel Locarno (2L Int.), club che lo ha lanciato 14 anni fa. Il ticinese in carriera ha vestito anche le maglie di Lugano, con cui ha ottenuto la promozione in Super League, Young Boys, Wohlen, Thun e Sion. Tosetti ha difeso pure i colori rossocrociati a livello giovanile e nel 2009 ha vinto il Mondiale U17.

