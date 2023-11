Obiettivo raggiunto all'ultimo secondo KEY

Ungheria è la decima squadra qualificata a Euro 2024.

L’ Ai magiari è bastato il punto conquistato pareggiando 2-2 in Bulgaria con un clamoroso autogol del difensore avversario Petkov al 97’ per assicurarsi un posto in Germania. A Baku, dove l’Azerbaigian ha battuto 3-0 la Svezia, Esther Staubli è diventata la prima direttrice di gara svizzera ad arbitrare una partita di qualificazione ai CE maschili. Nel secondo tempo ha revocato dopo l'intervento del VAR un rigore in favore degli svedesi. Nel Gruppo A la Spagna, vittoriosa 3-1 a Cipro, ha staccato in testa alla classifca la Scozia (2-2 in Georgia).

Swisstxt