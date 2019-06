Van Gaal: «Il Barça fa fatica? La colpa è di Messi»

Messi, criticato da van Gaal. Getty - Teleclub

Sulle pagine de «El Pais» l'ex allenatore della Nazionale olandese e del Manchester United Louis van Gaal ha sparato su Lionel Messi.

«Quante Champions ha vinto il Barcellona con quello che dicono sia il miglior giocatore del mondo? E quante il PSG con Neymar? Neymar e Messi mi piacciono come singoli calciatori ma non giocano per la squadra», così ha sbottato l'ex allenatore dei Diavoli Rossi Louis van Gaal, che aveva occupato la panchina appartenuta per oltre 20 anni a Sir Alex Ferguson dal 2014-2016 prima di fare posto a Mourinho.

Sulla pagine del quotidiano spagnolo «El Pais» il 67enne olandese si è spinto ancora oltre, mettendo in dubbio sin dalla radice lo stile di gioco adottato dalla stella argentina del Barça. «Io sono dell’idea che in uno sport collettivo come il calcio non ci sia niente di più importante di un giocatore che si impegni sul terreno di gioco per la sua squadra».

«Credo che Messi debba chiedersi com'è possibile che non vinca una Champions da così tanto tempo - ha proseguito il nativo di Amsterdam - mi piace come singolo, è il migliore sotto questo punto di vista. Ma perché non vince la Champions dal 2015? Eppure il Barcellona può contare su una formazione meravigliosa: non si può dire che Rakitic, Coutinho o Alba siano scarsi, o Ter Stegen, Arthur, Vidal…».

Nonostante la Pulce abbia rimpinguato nel corso degli anni un palmares di primo piano, di celebrarla Louis van Gaal non ci pensa nemmeno lontanamente. Dopo aver vinto 10 campionati spagnoli, 4 Champions League, 6 Coppe del Re, 8 Supercoppe spagnole, 3 Supercoppe UEFA e 3 Mondiali per Club... Messi è secondo l'ex tecnico la causa principale delle recenti "smacchi" del Barcellona soprattutto in Champions League. «Secondo me Lionel Messi è direttamente responsabile di quello che sta succedendo al Barcellona in questi ultimi anni. Guardiola era riuscito a farlo giocare per la squadra ed è per questo motivo che ha vinto, perché non lasciava che Messi giocasse a modo suo».

«Qualche anno fa Messi si era adattato alle indicazioni di Guardiola invece gli ultimi allenatori dei catalani si sono adattati a Messi anziché proteggere lo spirito di squadra», così ha concluso la sua personale critica nei confronti di uno dei calciatori più celebrati del pianeta l'ex allenatore Louis van Gaal.