Continua l'incredibile striscia di imbattibilità del Bayer Leverkusen, che considerando tutte le competizioni non perde ormai da 48 partite.

A contribuire al successo per 5-1 dei campioni di Germania in casa dell'Eintracht Francoforte anche Granit Xhaka, che ha portato in vantaggio i suoi al 12' con una bomba di 113km/h da 22m.

