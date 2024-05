Andi Zeqiri Imago

è chi si chiede perché Murat Yakin abbia chiamato addirittura 38 giocatori in vista di Euro 2024, ma visto il ritmo degli infortuni in casa Svizzera la risposta è presto data.

C’ L’ultimo a finire sulla lista degli acciaccati è Andi Zeqiri, che dopo aver segnato il suo settimo gol stagionale al 28’ non è più rientrato per il secondo tempo nell’incontro vinto dal suo Genk per 1-0 sul Royal Anversa, risultato che permette alla sua squadra di restare in corsa per l’Europa. L’entità del problema fisico del 24enne attaccante non è stata ancora resa nota dalla società belga.

