In occasione del successo per 130-126 ottenuto con i suoi Atlanta Hawks sul parquet dei Washington Wizards Clint Capela ha superato quota 7’000 punti segnati in regular season, traguardo raggiunto grazie agli 11 messi a referto (insieme a 17 rimbalzi, 3 assist e 1 stoppata) nell’ Capela è uno dei soli 10 giocatori in attività a poter vantare più di 7’000 punti realizzati, 6’000 rimbalzi catturati e 800 stoppate effettuate.

