aveva costretto ai box per le precedenti sei partite.

La prima uscita di Atlanta dopo la pausa per l’All-Star Game è coincisa con il rientro di Clint Capela, ripresosi dall’infortunio all’anca che l’ Un rientro discreto: con 5 punti, 7 rimbalzi e 1 assist nei 19'19» trascorsi sul parquet, il ginevrino non è comunque riuscito a far svoltare i suoi, incappati nella terza battuta d’arresto consecutiva – 123-121 contro Toronto – e sempre decimi a Est.

