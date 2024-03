Pogacar KEY

La 103a edizione del Giro di Catalogna si è chiusa nel segno di Tadej Pogacar.

Lo sloveno ha conquistato la vittoria finale calando il poker a Barcellona, dove al termine della 7a tappa ha festeggiato il 4o successo della corsa battendo in volata i francesi Dorian Godon e Guillaume Martin. Nella classifica generale il 25enne ha staccato di 3’41» lo spagnolo Mikel Landa e di 5’03» il colombiano Egan Bernal. Un trionfo che permette al corridore della UAE di avvicinarsi al meglio alla sua prima partecipazione al Giro d’Italia, in programma in maggio.

Swisstxt