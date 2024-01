Martin Fuchs Keystone

Equitazione:Daniel Coyle in sella a Legacy ha impedito alla Svizzera di festeggiare una doppietta a Lipsia.

L’irlandese ha infatti vinto la prova di Coppa del Mondo davanti a Martin Fuchs su Commissar Pezi e Steve Guerdat su Double Jeu. Volley: il Volley Lugano non è riuscito a ingranare la quinta. Reduci da 4 vittorie consecutive in campionato, le ticinesi si sono inchinate sul campo della capolista Neuchâtel con il risultato di 3-1. Vinto il primo set 25-23, le ragazze di coach Oikonomou hanno tenuto testa al NUC anche nelle frazioni seguenti, perdendo per una manciata di punti (25-21, 25-20 e 25-20).

Swisstxt