Stefan Kueng non è riuscito a conquistare un terzo oro nella cronometro agli Europei.

Nella prova su 31,3km nel Limburgo l'elvetico si è messo al collo un secondo argento salendo sul podio per la 4a volta negli ultimi 5 anni. A vincere il titolo è stato l'italiano Edoardo Affini, con il podio completato dall'altro azzurro Mattia Cattaneo. Solo 12o il secondo elvetico in gara, Stefan Bissegger. In campo femminile a trionfare è stata la padrona di casa Lotte Kopecky, che ha battuto l'olandese Ellen van Dijk. Lontane le elvetiche Elena Hartmann (14a) e Noemi Rueegg (16a).

