La quinta sconfitta in altrettanti incontri Keystone

Già eliminata da EuroVolley, la Svizzera non è riuscita a chiudere in bellezza e centrare la sua prima storica vittoria nella rassegna continentale.

La compagine di Mario Motta (alla sua ultima apparizione in panchina) ha incassato la quinta sconfitta in altrettanti impegni, inchinandosi 25-20 25-19 25-22 al Belgio. Non è bastato il braccio caldo di Lars Migge: molta imprecisione e un passaggio a vuoto in ogni frazione hanno permesso alla squadra di Emanuele Zanini di archiviare piuttosto tranquillamente la pratica. Zeller e compagni salutano comunque il torneo a testa alta.

Swisstxt