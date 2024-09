Dal «Golasso» di Torino ai giubili violenti di Madrid, le scene più calde della serata di Champions

Kenan Yildiz segna un gol da sogno per la Juventus a Torino. Keystone

28 gol in 6 partite. La Champions League è tornata - e come! Ecco cinque scene di martedì sera che potrebbero esservi sfuggite in mezzo a tutto lo spettacolo calcistico andato in scena.

blue Sport Tobias Benz

Il «golasso» del gioiello turco Yildiz per la Juventus

Kenan Yildiz mostra la sua classe al 21esimo minuto dell'esordio in Champions League della Juventus Torino contro il PSV Eindhoven. Il 19enne turco è entrato in area di rigore dalla sinistra e ha indirizzato il pallone sul palo più lontano.

Yildiz si è trasferito dalle giovanili del Bayern a Torino nel 2022. Fa parte della prima squadra della Juve dal novembre 2023. Alla sua prima apparizione in Champions, ha subito trovato la via della rete. Alla fine la Juve ha vinto la partita per 3-1.

Juventus – PSV 3:1 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 17.09.2024

Il portoghese giocoliere di gomme da masticare

Il Milan ha iniziato la stagione 2024/25 di Champions League con una sconfitta di 3-1 in casa contro il Liverpool. L'attaccante dei rossoneri Rafael Leão non ha avuto colpe nella sconfitta della sua squadra, e ha anzi quasi reso la partita di nuovo emozionante poco prima della fine. Tuttavia, dopo aver fatto una corsa meravigliosa, il portiere dei Reds Alisson Becker ha deviato in modo spettacolare il pallone salvando il risultato.

È risaputo che Leão sa calciare bene in porta. Ma prima della partita contro il Liverpool, il portoghese ha dimostrato che non ha nemmeno bisogno di un pallone per farlo. Durante il riscaldamento, il 25enne ha messo in mostra le sue straordinarie abilità tecniche, destreggiandosi con successo palleggiando una gomma da masticare.

Leão spettacolare anche senza pallone 18.09.2024

Non potrebbe essere più facile! Mbappé segna il suo primo gol per il Real

In campionato Kylian Mbappé con il Real Madrid ha iniziato la sua parentesi mettendo a segno «solo» 3 gol in 5 partite, un inizio di stagione criticato da una parte della stampa spagnola.

In Champions League, al francese sono bastati 46 minuti per segnare il suo primo gol con la maglia dei Blancos. In questo caso è stato effettivamente quasi troppo facile.

Real Madrid – VfB Stuttgart 3-1 UEFA Champions League // Matchday 1 // Saison 24/25 17.09.2024

I compagni di squadra «picchiano» il marcatore del Real Rüdiger

Contro lo Stoccarda Antonio Rüdiger ha segnato su un'azione sviluppatasi da calcio d'angolo all'83° minuto. Il tedesco ha così dato il vantaggio decisivo al suo Real Madrid, siglando il tanto atteso 2-1.

Dopo il colpo di testa, il difensore centrale è stato festeggiato dai suoi compagni di squadra. Endrick, Eder Militao e Mbappé, tra gli altri, hanno colpito Rüdiger sulla schiena e sulla nuca con il palmo delle mani.

Si trattava probabilmente di azioni di vendetta da parte delle stelle del Real. Rüdiger è noto per colpire duramente i suoi compagni di squadra nelle fasi si esultanza.

I festeggiamenti violenti su Rüdiger 18.09.2024

Il Liverpool vince sempre a San Siro

Il Liverpool ha continuato la sua impressionante parata in Champions League con una vittoria per 3-1 in trasferta a Milano. In quattro trasferte a San Siro, la squadra inglese ha sempre vinto.

Liverpool are the only away side to play multiple Champions League games at the San Siro and win every single one.



◉ W 0-1 vs. Inter (2008)

◉ W 1-2 vs. Milan (2021)

◉ W 0-2 vs. Inter (2022)

◉ W 1-3 vs. Milan (2024)



Tuttavia uno sguardo al passato mostra che il Liverpool non ha vinto tutte le partite in trasferta a Milano nella storia del club. I Reds hanno perso 3-0 la semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni nel 1965, l'unica sconfitta del club a San Siro fino a oggi.