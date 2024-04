PSG - Barcellona 2:3 10.04.2024

E' una Champions League spettacolare dove, seppur ancora ai quarti, tutte le partite regalano emozioni e spettacolo. Al Parco dei Principi di Parigi, un Psg dai due volti va sotto, rimonta e poi viene a sua volta rimontato dal Barcellona in una gara dai ritmi altissimi che finisce 3-2 per i catalani.

PSG - Barcellona 2:3

I padroni di casa partono forti con Mbappé e Asensio che fanno valere tecnica e velocità e si presentano più volte dalle parti di Ter Stegen. Nella prima mezzora il gioco è tutto nelle mani dei francesi che però non riescono a passare.

La svolta arriva al 37' quando Raphinha, in una serata di grazia, realizza l'1-0 su assist di Yamal. Lewandowski allarga sulla destra per il giovane talento che di esterno crossa al centro; Donnarumma sfiora in uscita ma sul pallone arriva Raphinha che calcia in rete a porta vuota.

Il Psg accusa il colpo. La squadra di Xavi prova ad approfittarne: Lewandowski tiene alta la squadra e smista palloni per i compagni. Il 2-0 non arriva ma l'impressione è che la partita sia passata nelle mani degli ospiti. Ed invece nella ripresa il Psg entra in campo trasformato: pressione altissima con gli spagnoli paralizzati nella propria metà campo.

Al 3' del secondo tempo l'1-1: Mbappé recupera incredibilmente un pallone che sembra destinato al fondo e mette in mezzo; la difesa del Barcellona è in affanno e respinge male. Pallone sui piedi di Dembelé che non perdona. I francesi pressano ancora. Dopo 3' arriva il 2-1. con Vitinha, mandato in campo da Luis Enrique ad inizio ripresa.

Xavi effettua allora due cambi che danno la scossa ai blaugrana. Al 17' entra Pedri. Il suo primo pallone toccato è un assist che scavalca i difensori parigini: Raphinha si invola e batte al volo. Nulla da fare per Donnarumma. E' 2-2.

Il Barcellona ci crede di più. Al 32' calcio d'angolo per i blaugrana. I difensori del Psg si piazzano male: ne approfitta Christensen che di testa regala il 3-2 ai catalani.

Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2:1

Il BVB è andato in svantaggio nelle prime battute contro l'Atlético Madrid. Un passaggio di Gregor Kobel ha messo in difficoltà il difensore Ian Maatsen, ne ha approfittato Rodrigo De Paule che non ha lasciato scampo al portiere svizzero.

L'Atlético ha continuato a controllare la partita e ha aumentato il suo vantaggio a 2-0 dopo mezz'ora grazie a Samuel Lino.

Sébastien Haller, entrato da poco in campo ha ridato speranza al Dortmund, segnando la prima rete dei tedeschi.

Tuttavia, la fortuna non ha favorito la squadra di Edin Terzic: Jamie Bynoe-Gittens e Julian Brand hanno colpito la traversa nelle fasi finali, lasciando così la vittoria ai padroni di casa.

Simeone non ha ancora perso una partita in casa nella fase a eliminazione diretta della Champions League con l'Atlético.

Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2:1 10.04.2024

