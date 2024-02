Diogo Ribeiro KEY

Priva di Noè Ponti, che ha rinunciato a tutta la rassegna iridata, la finale dei 100m delfino dei CM di Doha ha incoronato il 19enne Diogo Ribeiro.

Già trionfante nei 50m, il portoghese ha vinto in 51"17 davanti Simon Bucher (AUT) e Jakub Majerski (POL). Nei 50m stile libero si è invece imposto in 21"44 l’ucraino Vladyslav Bukhov, che ha sorpreso Cameron McEvoy (AUS) e Benjamin Proud (GBR). In campo femminile la svedese Sarah Sjoestroem ha mantenuto i favori del pronostico nei 50m delfino, vincendo il sesto oro consecutivo, con il terzo tempo di sempre (24"63).

Swisstxt