Colombo KEY

Filippo Colombo sarà la punta di diamante della squadra svizzera di Mountain Bike ai Campionati Europei in Romania ad inizio maggio.

Swisstxt

I big rossocrociati infatti come Nino Schurter, Mathias Flueckiger, Jolanda Neff, Alessandra Keller e Linda Indergand, hanno deciso di saltare questa competizione, la quale non verrà presa in considerazione per la selezione in vista delle Olimpiadi di Parigi.

Il ticinese dopo un inizio di stagione sfavillante, con un terzo e un quarto posto ottenuti in CdM, è tra i favoriti sia nello short track (09.05) che nella gara di cross-country (12.05).

Swisstxt