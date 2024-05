I fratelli Ingebrigtsen: da sinistra Henrik, Jakob e Filip, al termine della finale sui 5'000 metri ai Campionati del Mondo di atletica svoltisi a Doha nel 2019. imago images/Agencia EFE

Gjert Ingebrigtsen, il padre del campione olimpico dei 1500 metri Jakob, è stato accusato dalla polizia norvegese di maltrattamenti fisici.

Jakob, Henrik e Filip sono i tre gioielli dell'atletica norvegese. Il primo è stato medaglia d'oro olimpica (1'500 metri), gli altri due campioni europei sulla stessa distanza.

I tre fratelli sono stati allenati dal padre, Gjert, fino al 2022.

In seguito alla separazione, i figli hanno confessato di aver subito per anni «violenza fisica e minacce».

La giustizia norvegese, che ha indagato sul caso, ha trovato il 58enne colpevole di un solo reato, commesso nei confronti di un fratello minore dei tre.

La battaglia legale non è conclusa: i figli di Gjert inoltreranno ricorso. Mostra di più

L'anno scorso Jakob, 23 anni, e i suoi fratelli maggiori Henrik, 33 anni, e Filip, 31 anni, anch'essi atleti olimpici, avevano dichiarato pubblicamente che il padre, il quale li aveva allenati fino al 2022, era stato violento nei loro confronti.

Il 58enne, inizialmente, ha negato strenuamente le accuse. Ma la polizia norvegese, che ha indagato sul caso, ha dichiarato lunedì che il signor Ingebrigtsen è stato accusato di un reato.

Il sito norvegese «VG», autore della prima storia dei tre fratelli olimpionici, ha detto che una delle vittime - che sarebbe stata picchiata con un asciugamano bagnato in un'occasione - non era uno dei tre fratelli corridori, ma un membro più giovane della famiglia.

I restanti casi, secondo VG, sono stati archiviati: cinque sulla base delle prove e uno per motivi di tempo.

Ancora disagio e paura nei confronti del padre

Yvonne Larsen, che rappresenta cinque dei figli degli Ingebrigtsen, ha dichiarato alla sito norvegese che farà appello contro almeno uno dei casi archiviati.

In ottobre, i tre fratelli - in totale sono sette - hanno scritto di provare ancora disagio e paura nei confronti del padre e di aver dovuto raccontare pubblicamente la loro storia a causa dell'intensa copertura mediatica in Norvegia sulla loro separazione professionale.

«Siamo cresciuti con un padre molto aggressivo e dispotico, che ha usato la violenza fisica e le minacce come parte della sua educazione», hanno detto.

Jakob Ingebrigtsen, al centro, è stato medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo sui 1'500 metri. KEYSTONE

«Sentiamo ancora il disagio e la paura che abbiamo dentro fin dall'infanzia. Due anni fa, la stessa aggressività e le stesse punizioni fisiche hanno colpito di nuovo. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso».

«Non ci sono prove»

Lunedì l'avvocato dell'ex allenatore, John Christian Elden, ha nuovamente sostenuto l'innocenza del suo cliente. «Per quanto riguarda le accuse archiviate, concordiamo sul fatto che non ci sono prove che suggeriscano che il signor Ingebrigtsen abbia commesso un atto punibile per legge», ha dichiarato in una dichiarazione a BBC Sport.

«Inoltre, il signor Ingebrigtsen contesta il resoconto degli eventi che costituiscono la base dell'accusa e, in quanto tale, non riconosce alcun illecito penale».

Il legale ha aggiunto di voler contestare «vigorosamente» le accuse in tribunale.

Tre fratelli d'oro

Jakob, oltre alla medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020 vinta sui 1'500 metri, è stato due volte campione del mondo dei 5'000, e si sta ora preparando per le Olimpiadi di quest'estate a Parigi.

I fratelli maggiori, Henrik e Filip, sono stati invece campioni europei dei 1'500 metri rispettivamente nel 2012 e nel 2016.