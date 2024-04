Filippo Colombo kEY

Grande prestazione di Colombo nella prima gara stagionale della CdM di MTB di cross-country.

Swisstxt

In Brasile il ticinese è salito sul podio nella disciplina olimpica, chiudendo alle spalle di Blevins (USA) e Koretzky (FRA). Il 26enne sul circuito di Mairipora ha fatto corsa in testa, provando anche qualche attacco, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di cogliere il suo 2o top 3 della carriera nella specialità. In campo femminile la vittoria è andata alla svedese Rissveds, che ha preceduto le statunitensi Blunk e Batten. Le svizzere hanno piazzato Neff 5a e Keller 6a.

Swisstxt