Filippo Colombo si è piazzato terzo nel cross-country di Lake Placid, penultima tappa di Coppa del Mondo.

Dopo aver preso la testa della corsa nell'ultimo degli otto giri, il ticinese si è dovuto arrendere in volata al vicecampione olimpico Victor Koretzky e al campione del mondo Alan Hatherly. In campo femminile Sina Frei ha chiuso alla grande il weekend statunitense. Dopo la vittoria nello short track di sabato, la zurighese si è piazzata 2a alle spalle di Laura Stigge. Per Alessandra Keller (9a) si avvicina il successo nella generale, quando mancano solo le gare a Mont-Sainte-Anne.

