La prova in linea maschile U23 dei Mondiali in corso in Scozia ha premiato la resistenza di Axel Laurance: in fuga dai primi chilometri, il 22enne ha compiuto un colpo da maestro alzando le braccia al cielo sul traguardo di Glasgow.

L'unico elvetico che ha completato la gara, Fabio Christen, ha chiuso 33o a 4'54» dal francese.

Swisstxt