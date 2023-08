Jordan Westburg degli Orioles KEYSTONE

I Baltimore Orioles sono i primi in classifica in MLB. Il commentatore televisivo Kevin Brown, che ha ricordato le passate sconfitte della squadra, e si è visto licenziare dai proprietari della stessa.

Hai fretta? blue News riassume per te I Baltimore Orioles, squadra americana di baseball (MLB), dopo tre anni di sconfitte, comandano la Atlantic East Division.

Il commentatore televisivo alle dipendenze della franchigia, ha ricordato le passate sconfitte prima della gara contro Tampa Bay.

I proprietari dell'emittente e degli Orioles hanno sospeso Brown per aver «sminuito il valore della squadra». Mostra di più

I Baltimore Orioles sono stati una delle peggiori squadre della Major League Baseball (MLB) nordamericana dal 2018 al 2021. Da allora hanno invertito la rotta e in questa stagione sono addirittura in testa all'Atlantic East Division.

MLB

Tuttavia, i ricordi del periodo di minor successo sono ancora onnipresenti. Memori di tali disgrazie sportive, il commentatore Kevin Brown, che da due anni copre le partite degli Orioles per l'emittente televisiva MASN, ha pensato bene di ricordarle.

Così quando gli Orioles hanno affrontato i Tampa Bay in trasferta alla fine di luglio, Brown ha citato le statistiche.

«In questa stagione, Baltimore ha vinto tre volte in trasferta a Tampa. Tra il 2020 e il 2022, gli Orioles hanno vinto solo tre volte su un totale di 21 partite in questo stadio», ha spiegato il commentatore numeri alla mano. Intanto la grafica relativa al commento viene trasmessa sul canale MASN che, come di consueto in Nord America, è di proprietà degli stessi proprietari della squadra.

Exclusive: Orioles announcer Kevin Brown removed from booth for comments on lack of previous wins https://t.co/SadwXBiHNi pic.twitter.com/EibRM6Nx9m — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 7, 2023

Proprietari che però, sembra non abbiano gradito molto i commenti di Brown.

Infatti, come riportato da «The Athletic», l'emittente ha sospeso il commentatore fino a nuovo ordine. Secondo i proprietari, il commentatore «ha sminuito il valore della squadra».

I colleghi professionisti di Brown hanno subito preso le difese del giovane commentatore sospeso per aver condiviso i fatti. Tra loro anche Gary Cohen, leggendario commentatore dei New York Mets, il quale ha dichiarato: «Ai proprietari degli Orioles: vi siete umiliati da soli. Se non volete Kevin Brown, ci sono altre 29 squadre che lo prenderanno volentieri».

Dave O'Brien, commentatore dei Boston Red Sox, ha invece definito il comportamento degli Orioles un vero «fiasco».