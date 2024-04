Avanti

Curling: dopo sei successi sono arrivate due sconfitte per la Svizzera del curling ai Mondiali di doppio misto di Oestersund.

Poco male però, perché Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller sono comunque già certi di disputare i quarti di finale prima dell’ultimo turno di round robin. Volley: per il quinto anno consecutivo il NUC si è laureato campione svizzero. Già vincitrici della Coppa Svizzera (in finale sul Volley Lugano), le neocastellane hanno chiuso i conti in finale superando per 3-1 (22-25 25-17 25-11 25-22) in gara-3 il Duedingen.

