I Dallas Mavericks sono tornati in finale della Western Conference a due anni dall’ In gara-6 con gli Oklahoma City Thunder i texani si sono imposti per 117-116 dopo essere stati sotto anche di 17 e hanno così chiuso la serie sul 4-2, avanzando al penultimo atto dei playoff nell’attesa di sapere chi sarà a sfidarli tra Denver e Minnesota. A decidere la contesa due tiri liberi di PJ Washington a 2,5 secondi dal termine, anche se il grande protagonista è stato Luka Doncic, autore di una tripla doppia da 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

