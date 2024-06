Bryson De Chambeau Keystone

Golf: Bryson DeChambeau ha conquistato per la seconda volta in carriera gli US Open.

In testa dal termine del terzo giro, il 30enne californiano nel quarto ha tenuto testa all'ex numero 1 Rory McIlroy che, da parte sua, ha peccato di precisione nel finale commettendo tre bogey nelle ultime quattro buche e consegnandogli così la vittoria per un solo colpo di differenza.

