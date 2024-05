Del Ponte Ti-Press

Ajla Del Ponte vuole partecipare agli Europei di Roma.

Lo ha dichiarato la ticinese ai microfoni di Tempi Supplementari, spiegando che «le carte in gioco sono un po' cambiate, mi sento più pronta di quello che mi aspettavo». Per raggiungere l'obiettivo, la 27enne dovrà arrivare nella top 3 ai trials di San Gallo in programma il 25 maggio. «Sto bene, le sensazioni in allenamento sono buone e ciò mi rende felice e fiduciosa per l'inizio della stagione». Una stagione che dovrebbe culminare con le Olimpiadi: «Il tempo di 11"07 non è una fissazione, quello potrebbe essere pericoloso».

Swisstxt