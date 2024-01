Massimiliano dall'Acqua Ti-Press

Elvetico sulla Spinelli Massagno, chiudendo una serie di ben 16 sconfitte consecutive negli scontri diretti in SBL.

I Lugano Tigers hanno messo fine a un digiuno lungo quasi 6 anni: al termine di un derby acceso, combattutissimo e appassionante, la squadra di coach Montini si è imposta 88-83 all’ L’inserimento del nuovo straniero Addison (10 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in 24') non è bastato al complesso di coach Gubitosa per sopperire all’assenza di Marko Mladjan. Un palpitante finale punto a punto è stato deciso da un fallo antisportivo subito da Dall'Acqua (19).

