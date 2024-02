Delusione per il ginevrino KEY

Jérémy Desplanches non avrà la possibilità di andare a caccia del titolo mondiale.

Il ginevrino, qualificato agevolmente mercoledì mattina alla semifinale dei 200m misti con il miglior tempo (1’58"17), non ha saputo nuotare come il suo solito. Con il tempo di 1’59"08 ha terminato al 9o posto mancando l’accesso alla finale ai Mondiali di Doha. L’ultimo pass disponibile per l’ultimo atto è andato al cinese Zhanshuo Zhang, che ha bruciato l’elvetico per 10 centesimi. Negli 800m stile libero Daniel Wiffen per la prima volta ha portato l’Irlanda sul tetto del mondo.

Swisstxt