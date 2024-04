Gulich e Röösli Imago

Tre finali e due podi.

Questo il bottino raccolto dagli equipaggi svizzeri nella tappa d'apertura della Coppa del Mondo di canottaggio di Varese. I campioni del mondo e d'Europa in carica Gulich-Roeoesli si sono piazzati secondi nel due senza (pesi leggeri) al termine di una bella rimonta. Secondo posto, dopo aver condotto la gara per lunghi tratti, anche per Ahumada-Schaeuble nel due di coppia. Specialità che in campo femminile ha evidenziato il ritardo di condizione di Wettstein e Gmelin, rientrata alle competizioni dopo aver annunciato il ritiro nel gennaio del 2023.

