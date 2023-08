Simon Ehammer Imago

Simon Ehammer si è qualificato come da pronostico per la finale del lungo ai Mondiali di Budapest.

L'elvetico non ha ottenuto gli 8,15m richiesti per il passaggio diretto, ma con 8,13m ha stabilito la quinta misura di giornata. Bella prova nei 200m per William Reais, che con 20"50 è giunto 3o della sua batteria, staccando così un biglietto per le semifinali. Non ce l'ha fatta per poco Léonie Pointet, che può consolarsi col suo record personale (23"16). Delle tre rappresentanti elvetiche presenti al via degli 800m, la sola a superare il primo turno è stata Lore Hoffmann in 2'00"14.

Swisstxt