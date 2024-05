Elia Colombo KEY

Swiss Olympic ha selezionato ufficialmente altri sei atleti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella vela un biglietto è stato consegnato a Elia Colombo, che aveva conquistato un posto nella specialità IQFoil con i risultati ottenuti ai Mondiali di La Haye.

Il 30enne è il 1o ticinese confermato per i Giochi di quest’estate, in attesa delle altre scontate selezioni di Noé Ponti, Jason Solari e Lena Bickel.

In totale finora sono 13 gli atleti la cui presenza è stata validata, nella vela, nel canottaggio e nel ciclismo su pista. Swiss Olympic stima in 120 gli elementi portati in Francia.

