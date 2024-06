Non ha commesso errori KEY

Equitazione: grazie a un percorso netto, Martin Fuchs ha vinto il Grand Prix del CSIO di San Gallo.

Lo zurighese, in sella a Commissar Pezi, è stato l'unico dei 22 partecipanti a chiudere la prova senza errori. Secondo è giunto il saudita Abdulrahman Alrajh, su Ventago, e terzo l'altro svizzero Romain Duguet, con Hunger Games du Champ du Bois. Pallamano: lo Sciaffusa ha conquistato per la 14a volta, la 3a consecutiva, il titolo di campione svizzero battendo 32-25 il Kriens-Lucerna nella decisiva gara-5 della serie di finale. Tra le donne si è invece imposto. per la 33a volta, il Bruehl, vittorioso in cinque partite sul GC Amicitia.

