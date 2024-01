Ross Williams KEY

Tutto come da copione nelle due finalissime della SBL Cup: in campo maschile come in quello femminile, il trofeo non è sfuggito alla grande favorita friborghese, l'Olympic rispettivamente l'Elfic.

Kazadi e compagni hanno spento ancora una volta sul più bello il sogno del Vevey, succedendo alla Spinelli Massagno in virtù del netto 103-82 finale. Le ragazze di Gaspoz sono dal canto loro volate verso l'ottavo titolo in nove anni: impotente il Troistorrents, sopraffatto per 82-51.

Swisstxt