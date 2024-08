È campione svizzero in carica di cross-country Keystone

Filippo Colombo, non selezionato per le Olimpadi di Parigi, avrà occasione di rifarsi in Andorra, dove da mercoledì a domenica sono in programma i Mondiali di mountain bike.

Il ticinese fa parte dei 14 rossocrociati (7 uomini e 7 donne) convocati per le gare di cross-country. Non ci sarà invece l’urana Linda Idergand, bronzo ai Giochi di Tokyo tre anni fa, che si è fratturata una clavicola.

