Flag-Football: la Svizzera ha conquistato il bronzo in campo maschile ai Mondiali di Flag-Football in corso a Lahti battendo nella finalina il Messico per 41-35.

Gli elvetici si candidano così per le medaglie tra quattro anni quando la disciplina farà il suo esordio alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In campo femminile le svizzere sono state eliminate agli ottavi dalla Gran Bretagna per 35-26.

