Nessun successo ma due podi elvetici nella prima di CdM a Crans-Montana.

Mathias Flueckiger e Alessandra Keller hanno chiuso secondi nella prova di cross country, in cui Nino Schuerter ha sfiorato il podio nonostante due cadute che lo hanno rallentato. Il 35enne bernese è stato preceduto da un imprendibile Tom Pidcock, che lo ha preceduto di oltre 1'. Decimo posto per Filippo Colombo su un tracciato a lui poco congeniale. Alessandra Keller si è arresa solo alla francese Loana Lecomte e grazie al secondo podio in due giorni si è presa la vetta della generale.

