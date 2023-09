L'esultanza dei campioni olimpici KEY

I campioni olimpici della Francia non hanno tremato nei 1/4 dell'EuroVolley.

Gli uomini allenati da Andrea Giani hanno piegato con il punteggio di 25-22 25-14 27-25 la Romania, squadra che li aveva clamorosamente sorpresi per 3-1 nella fase a gironi, qualificandosi così per le semifinali. Lì ci sarà anche la Slovenia, che ha rispettato il pronostico contro l'Ucraina, battuta per 25-17 31-29 21-25 25-23.

Swisstxt