Decisivo è stato il barrage Imago

Una settima dopo il titolo europeo conquistato a Milano da Steve Guerdat, Martin Fuchs ha vinto il Grand Prix di Calgary.

L'elvetico, in sella a Leone Jei, ha battuto di un secondo al barrage la canadese Tiffany Foster (su Figor) grazie al suo terzo percorso senza errori.

Sul gradino più basso del podio è salito l'irlandese Bertram Allen (che montava Pacino Amiro). Guerdat, in gara stavolta con Venard e non con Dynamix come agli Europei, ha chiuso 14o.

Swisstxt