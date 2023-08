Sua la festa KEY

Incerto fino all'ultimo, con due corridori che prima della tappa conclusiva avevano lo stesso tempo, il Giro di Polonia è andato a Matej Mohoric.

Lo sloveno ha prevalso per un solo secondo sul portoghese Joao Almeida al termine della settima frazione da Zabrze a Cracovia. Il corridore della Barhain-Victorius ha fatto la differenza in uno sprint intermedio, in cui ha chiuso davanti al suo principale rivale. La tappa odierna è invece andata in volata al belga Tim Merlier.

Swisstxt