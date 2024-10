Chiara Tamburlini KEY

Golf:Chiara Tamburlini sta vivendo una vera e propria stagione da sogno.

Swisstxt

La sangallese, che quest’anno conta tre successi e un totale di sei podi, si è imposta agevolmente a Taiwan, e conduce ora la classifica del Ladies European Tour. Vela:Team New Zealand sta continuando in maniera spedita verso quella che potrebbe essere la sua quinta America’s Cup. I neozelandesi si sono portati sul 3-0 grazie al successo nella terza regata, mentre la quarta è stata rinviata a domani per mancanza di vento. A costare caro a Ineos Britannia è stata una penalità per una quasi collisione avvenuta poco prima della partenza.

Swisstxt