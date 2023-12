Guerdat KEY

Steve Guerdat ha mancato di poco la vittoria nel Grand Prix del CHI di Ginevra.

Il giurassiano, in sella a Dynamix, ha terminato al quarto posto a causa di un ostacolo fatto cadere nella parte conclusiva del barrage, a cui hanno preso parte otto atleti. A festeggiare il successo in terra romanda è stato il tedesco Richard Vogel su United Touch. Il weekend è stato comunque positivo per il campione olimpico del 2012, impostosi venerdì nella finale dei top 10. Martin Fuchs, su Leone Jei, non è riuscito a qualificarsi per lo spareggio, dopo un errore sul 1o percorso.

