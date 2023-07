Marc Hirschi KEY

Marc Hirschi ha conquistato la Classica di Ordizia, una corsa di un giorno nei Paesi Baschi facente parte dell'UCI Europe Tour.

Dopo 165,9km di gara, il bernese in forza alla UAE ha tagliato la linea del traguardo con 3» di vantaggio sull'irlandese Ben Healy e 24» sullo spagnolo Juan Ayuso. -Miguel Angel Lopez è stato provvisoriamente sospeso per una «potenziale violazione del regolamento antidoping». Secondo l'UCI il colombiano potrebbe aver assunto una sostanza vietata nelle settimane precedenti il Giro d'Italia 2022. Lopez non potrà quindi partecipare ai Mondiali di Glasgow, in programma dal 3 al 13 agosto.

