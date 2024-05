Genoni KEY

Giunta a Ostrava nel primo pomeriggio, la Svizzera si è allenata alle 16h30 in vista della sfida di giovedì pomeriggio (16h20) contro la Germania.

Per sfatare il tabù dei quarti di finale, capolinea degli elvetici nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali, Fischer dovrebbe poter di nuovo contare su Siegenthaler, assente martedì contro la Finlandia, sceso regolarmente sul ghiaccio, rinunciando probabilmente a Jung. In porta ci sarà Genoni, mentre in attacco non cambierà nulla con Haas confermato e Kurashev di nuovo tredicesimo attaccante.

Swisstxt