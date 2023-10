Tyler Moy freshfocus

Ambrì che sul ghiaccio di Rapperswil è uscito battuto per 3-1.

Seconda trasferta amara consecutiva per l’ Con Formenton di nuovo in pista e Conz tra i pali, i biancoblù sono risultati troppo fallosi, ad immagine della penalità di partita rimediata da Dauphin, subendo la rimonta dei Lakers nei minuti finali. Dopo due tempi senza reti in cui i biancoblù si sono comunque fatti preferire, Virtanen ha aperto lo score al 43' con una sassata a fil di palo. Subito il pareggio di Connolly, i leventinesi si sono fatti un po' schiacciare incassando la rete di Moy e quella a porta vuota di Cervenka.

