Il giocatore del Lugano Bernd Wolf festeggia il gol del 5-4 durante la partita del turno preliminare del Campionato svizzero di National League tra il Lugano e il Berna alla Corner Arena. KEYSTONE

Fine settimana perfetto per il Lugano, che esce dalla doppia sfida contro il Berna con sei punti nel carniere. L'Ambrì torna invece a casa con zero punti dal back to back contro il Bienne.

Anche il secondo match tra Lugano e Berna è andato appannaggio dei bianconeri, usciti vincitori questa sera per 5-4.

Pur giocando meglio il primo tempo, gli uomini di Gianinazzi (con Carr a riposo e Ruotsalainen di nuovo nel line-up) sono andati alla pausa sotto 3-1. Riportata la contesa in parità con Joly e Zanetti, i padroni di casa hanno subito anche la 4a rete ospite.

In un finale concitato dapprima Cormier e poi Wolf (doppietta per lui) hanno firmato la rimonta e il successo.

Ambrì battuto ancora dal Bienne

Reduci dal 3-2 subito in casa, l'Ambrì Piotta, che hanno schierato per la prima volta Fadani dopo l'infortunio di Conz al 18', sono stati superati con lo stesso punteggio anche in trasferta.

Nei primi due tempi sono saliti in cattedra i powerplay di entrambe le squadre con il punto d'apertura di Buergler al 10' e le reti di Rathgeb, Rajala e Pestoni nel periodo centrale.

Hofer al 45' ha poi ulteriormente allungato a tu per tu con il portiere italiano, che è uscito per il forcing finale già a 2'49'' dalla 3a sirena.

SwissTXT / red