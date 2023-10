Juvonen trafitto freshfocus

Il Ginevra si conferma bestia nera dell'Ambrì.

Per l'ottava volta consecutiva infatti il Servette si è imposto sui biancoblù, ancora una volta in partita fino all'ultimo e sconfitti 5-3.

Con Juvonen in porta e Formenton in tribuna, i leventinesi hanno aperto lo score dopo 15» con Pezzullo (primo gol in National League).

Il tempo si è poi chiuso sul 2-2 con le reti di Hartikainen e Vatanen intercalate da quella di Zwerger.

I ticinesi hanno concesso il secondo tempo ai padroni di casa (in rete con Rod e Praplan), ma sono riusciti ancora ad accorciare con Landry prima del sigillo a porta vuota di Jooris.

