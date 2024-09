Müller in azione KEY

Ambrì, fin qui vittorioso cinque volte in altrettante partite.

La prima amichevole alla Gottardo Arena è coincisa con la prima sconfitta della preseason dell’ I biancoblù, in pista senza Virtanen, Heim, Zwerger e Bürgler, sono stati superati per 5-1 dal Davos. L'unico gol leventinese è stato siglato in 5 contro 3 da Maillet, poi uscito dal ghiaccio per una discata al volto.

