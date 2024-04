Sedici reti e 27 assist in questa stagione Imago

Come riportato dal portale svedese Expressen.

se e da alcuni siti svizzeri, ci sarebbe anche l’Ambrì tra i club che vorrebbero assicurarsi l’attaccante svedese Malte Ströemwall. Il 29enne attualmente milita nel Fröelunda, ma potrebbe lasciare Göeteborg in direzione della National League grazie a una clausola inserita nel suo contratto. In carriera Strömwall ha disputato 157 partite nella SHL (con Växjö Lakers, Lulea, HV71 e Fröelunda), 151 incontri in KHL (Sochi e SKA San Pietroburgo), 112 in AHL (Hartford Wolf Pack e Chicago Wolves) e 89 nella Liiga (KooKoo).

